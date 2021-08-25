Роман Романенко призвал россиян провести ночь под звездами

Фото: Иван Степанов

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко рассказал, что в конце августа можно увидеть падающую звезду и загадать желание. По его словам, метеорный поток Персеиды является самым ярким звездопадом лета.

"Это явление возникает при сгорании в атмосфере роя метеорных тел. Это можно сравнить с поездкой на автомобиле в дождливую погоду, когда капли врезаются в лобовое стекло, – так и частицы кометной пыли врезаются в атмосферу Земли на высокой скорости", – рассказал он.

Космонавт отметил, что в последние дни августа после полуночи можно увидеть до 100–150 падающих звезд в час. Романенко рекомендовал желающим посмотреть на это явление выехать на 30–40 километров за город, так как там меньше светового загрязнения.

По его словам, специальные оптические приборы для наблюдения за звездопадом не нужны. Метеоры можно даже фотографировать, оставив фотоаппарат на большой выдержке.

Ранее Романенко проверил ход работ по обустройству спортивных площадок на юго-западе Москвы. Комплекс возводят в столичном Ясеневе на Голубинской улице между домами 7к5 и 9. Он добавил, что намерен лично наблюдать за ходом всех работ.