Роман Романенко раскрыл детали проекта развития любительского спорта в Ясеневе

Фото: facebook.com/romanromanenko.ru
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко заявил, что полноценная работа уникального спортивного кластера начнется в конце августа.
"Это уникальный проект, аналогов которому пока нет ни в одном районе Москвы. И самое значимое в нем то, что спорт будет доступен горожанам совершенно бесплатно. Уже есть договоренность с представителями центра спорта и досуга "Атлант", они обеспечат работу профессиональных инструкторов по десяти видам спорта", – рассказал Романенко.
Он отметил, что работа новых секций будет финансироваться за счет бюджета.
Ранее Романенко проверил ход работ по обустройству спортивных площадок на юго-западе Москвы. Комплекс возводят в столичном Ясеневе на Голубинской улице между домами 7к5 и 9. Он добавил, что намерен лично наблюдать за ходом всех работ.
Комплексное благоустройство подразумевает организацию детских площадок, обустройство тротуаров и зеленых зон, реконструкцию и строительство футбольного поля, теннисного корта, хоккейной коробки, площадок для гимнастических тренажеров, а также для занятий баскетболом, волейболом и фитнесом.
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