Романенко: Москомархитектура проработает вариант новой станции метро в Южном Бутове

Фото: Иван Степанов
Москомархитектура проработает вариант строительства новой станции метро в Южном Бутове, заявил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Такое решение принято благодаря подписям, собранным за строительство новой станции.
Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Письмо с подписными листами Романенко направил в городской комитет по архитектуре и градостроительству.
"Более трех тысяч человек высказались за необходимость строительства новой станции Бирюлевской линии метро в этом районе, оставив свою подпись в опросном листе. Но за каждым из этих людей стоят их семьи и друзья, поэтому смело можно говорить, что идею поддерживает большинство жителей микрорайона. Метро здесь действительно необходимо. Москва развивается стремительно, и чтобы не допустить транспортных коллапсов в будущем, о решении вопроса нужно думать уже сегодня. И я рад отметить, что Москомархитектура готова рассмотреть варианты решения", – рассказал депутат.
Кампания по сбору подписей за строительство новой станции метро стартовала после обращения жителей микрорайона, ограниченного улицами Маршала Савицкого, Брусилова и Захарьинские Дворики. Москвичи попросили Романенко посодействовать в решении транспортной проблемы.
Более 40 тысяч горожан оказались лишены возможности оперативного и комфортного передвижения по городу из-за активного строительства и заселения района. Жители района рассказали, что дорога до ближайших станций метро и МЦД занимает около часа. В часы пик добираться до метро приходится еще дольше. Стало понятно, что району необходима станция метро.
Волонтеры Героя России провели опрос местных жителей и собрали более трех тысяч подписей в поддержку этого предложения. В Москомархитектуре пообещали проработать вариант строительства станции в районе улиц Маршала Савицкого, Брусилова и Захарьинские дворики в рамках разработки проекта планировки продления Бирюлевской линии метро.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии пройден более чем наполовину.
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