Солнце, Венера и Марс сольются на небе в одну точку 6 января

Солнце, Венера и Марс сольются на небосводе практически в одну точку, образовав так называемую "Вифлеемскую звезду". Эти небесные тела с декабря прошлого года участвуют в "солнечном параде".

Как сообщили в институте космических исследований, такое близкое сближение планет и Солнца в канун Рождества – редкое явление. Последний раз подобное соединение наблюдалось в 2019 году.

