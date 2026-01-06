Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 09:15

Наука

Солнце, Венера и Марс сольются на небе в одну точку 6 января

Солнце, Венера и Марс сольются на небе в одну точку 6 января

Несколько солнечных и лунных затмений произойдет в 2026 году

Магнитная буря накрыла Землю 3 января

На небе 1 января может появиться шлейф кометы 255P/Levy

Новости мира: активность вулкана Этна усилилась на Сицилии

Жители северо-запада России смогут увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь

Новости регионов: фрагмент ракеты "Союз-2.1б" достиг земли в Якутии

Ракета "Союз-2.1а" успешно вывела спутник на целевую орбиту в расчетное время

Световой день увеличится в России к Новому году

Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 3 января

Солнце, Венера и Марс сольются на небосводе практически в одну точку, образовав так называемую "Вифлеемскую звезду". Эти небесные тела с декабря прошлого года участвуют в "солнечном параде".

Как сообщили в институте космических исследований, такое близкое сближение планет и Солнца в канун Рождества – редкое явление. Последний раз подобное соединение наблюдалось в 2019 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДарья Ермакова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика