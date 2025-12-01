Кольский полуостров стал популярным туристическим направлением для москвичей

Все больше москвичей открывают для себя Кольский полуостров как направление для зимнего отдыха. Особой популярностью пользуется уникальная спа-процедура "айс-флоатинг" или "парение во льдах", которую предлагают с ноября по май.

Сеанс купания в ледяной воде Баренцева моря в специальном непотопляемом гидрокостюме длится от 15 до 40 минут и стоит от 5 тысяч рублей. Помимо этого, туристам предлагают наблюдение за северным сиянием, поездки на собачьих упряжках и знакомство с культурой народов Севера.

