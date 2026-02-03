Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 февраля, 07:15

Наука

Российские ученые намерены разработать вакцину от оспы обезьян

"Мослекторий": Елена Браун – о колдунах и волшебниках в Средневековье

На Солнце за сутки зафиксировали 17 сильных вспышек

На Солнце произошла вторая за месяц серьезная вспышка

Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b

"Роскосмос" показал снежный циклон над Москвой с высоты полета спутников

Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь

Часы Судного дня показали 85 секунд до полуночи

"Мослекторий": Ирина Ле-Дейген – о ферментах

Жители Москвы заметили в небе световые столбы

Центр имени Н. Ф. Гамалеи готов победить оспу обезьян. Ученые намерены разработать современную вакцину с использованием методов генной инженерии, которая позволит создать препарат без тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщил научный руководитель центра Александр Гинцбург.

Ранее в Домодедовскую больницу госпитализировали двоих пациентов с оспой обезьян. Известно, что за границу они не выезжали. Источник заражения на данный момент устанавливается.

Специалисты подмосковного Роспотребнадзора выявили, с кем контактировали заболевшие. За этими людьми организовано наблюдение в режиме изоляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

