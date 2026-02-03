Российские ученые намерены разработать вакцину от оспы обезьян

Центр имени Н. Ф. Гамалеи готов победить оспу обезьян. Ученые намерены разработать современную вакцину с использованием методов генной инженерии, которая позволит создать препарат без тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщил научный руководитель центра Александр Гинцбург.

Ранее в Домодедовскую больницу госпитализировали двоих пациентов с оспой обезьян. Известно, что за границу они не выезжали. Источник заражения на данный момент устанавливается.

Специалисты подмосковного Роспотребнадзора выявили, с кем контактировали заболевшие. За этими людьми организовано наблюдение в режиме изоляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.