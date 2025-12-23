"Мослекторий": Аркадий Максимов – о Крае Земли

Жизнь на Краю Земли. Может ли полярная ночь свести с ума, а метель сбить с пути на станцию? Что случилось во время экстремальной зимовки в 1982 году и как выжить в Антарктике без генератора? Какие болезни развиваются у полярников и как врач делал операцию самому себе на антарктической станции?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет участник антарктической экспедиции, физиолог, член-корреспондент РАН, профессор, специалист в области экологической физиологии и адаптации человека в экстремальных условиях Аркадий Максимов.

