Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 01:00

Наука

"Мослекторий": Аркадий Максимов – о Крае Земли

"Мослекторий": Аркадий Максимов – о Крае Земли

Первый в истории астронавт на инвалидной коляске вернулся на Землю после полета в космос

Ученые рассказали, как сны влияют на жизнь человека

Новости мира: пробный запуск космического аппарата Илона Маска обернулся мощным взрывом

Магнитные бури усилятся на текущей неделе

21 декабря станет самым коротким световым днем в 2025 году

Магнитная буря силой в 5 баллов накроет столицу 23 декабря

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом отложен

Самая долгая ночь в году в Москве наступит 21 декабря

В Москве наградили победителей конкурса для молодых ученых

Жизнь на Краю Земли. Может ли полярная ночь свести с ума, а метель сбить с пути на станцию? Что случилось во время экстремальной зимовки в 1982 году и как выжить в Антарктике без генератора? Какие болезни развиваются у полярников и как врач делал операцию самому себе на антарктической станции?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет участник антарктической экспедиции, физиолог, член-корреспондент РАН, профессор, специалист в области экологической физиологии и адаптации человека в экстремальных условиях Аркадий Максимов.

Читайте также
Программа: Мослекторий
наукавидео

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика