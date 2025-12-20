20 декабря, 09:30Наука
Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом отложен
Планируемый запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту переносится.
Согласно сообщению NASA, миссия под обозначением Crew-12 состоится не раньше 15 февраля 2026 года.
Точная дата старта пока не названа. Предполагается, что перенос связан с необходимостью завершения всех подготовительных работ.
