Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом отложен

Планируемый запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту переносится.

Согласно сообщению NASA, миссия под обозначением Crew-12 состоится не раньше 15 февраля 2026 года.

Точная дата старта пока не названа. Предполагается, что перенос связан с необходимостью завершения всех подготовительных работ.

