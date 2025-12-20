Форма поиска по сайту

20 декабря, 09:30

Наука

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом отложен

Планируемый запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту переносится.

Согласно сообщению NASA, миссия под обозначением Crew-12 состоится не раньше 15 февраля 2026 года.

Точная дата старта пока не названа. Предполагается, что перенос связан с необходимостью завершения всех подготовительных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

