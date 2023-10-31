Новости часа: Собянин рассказал о создании современных жилых кварталов в двух районах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино принято в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Все платные парковочные места в Москве обозначат синей разметкой. Это данные Дептранса.

Ноябрь в Москве будет теплее нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.