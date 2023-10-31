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Новости

31 октября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о создании современных жилых кварталов в двух районах

Новости часа: Собянин рассказал о создании современных жилых кварталов в двух районах

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин рассказал о создании рабочих мест и современных кварталов в двух районах

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Новости часа: в Москве отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Собянин: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино принято в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Все платные парковочные места в Москве обозначат синей разметкой. Это данные Дептранса.

Ноябрь в Москве будет теплее нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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