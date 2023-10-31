Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Усадьба Деда Мороза в Москве проведет экскурсионные и мультимедийные программы в новом сезоне, который начнется с 1 ноября. Об этом заявили в пресс-службе усадьбы.

Как сказано в сообщении, основной программой станет "Формула Нового года", где дети вместе со Снеговичком смогут пройти квест. Кроме того, для юных гостей проведут квест "Игрушечное королевство Щелкунчика", а также покажут новую программу "Путешествие по сказочной тропе".

Для взрослых же организуют вечернюю программу "Тайна новогоднего огонька", а в мастерской Деда Мороза они смогут расписать имбирный пряник или колокольчик из бисквитного фарфора.

"Гостей ждут новые сказочные интерьеры от команды профессиональных художников, декораторов и флористов, а также уникальная коллекция Деда Мороза "Елка десятилетия", – добавила пресс-служба.

При этом в выходные и праздничные дни на Изумрудной площади, где расположена усадьба, будут продемонстрированы представления, которые сможет посетить каждый желающий.

Ранее СМИ сообщали, что спрос на детские елки в Москве достиг допандемийного уровня. Известно, что желающих отвести ребенка на новогодний праздник стало в три раза больше. При этом выросла и стоимость – на 15%. На данный момент билеты на елки обходятся в среднем 2,5 тысячи рублей.

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