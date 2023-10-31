Грядущая ночь в Москве может побить рекорд по теплу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ближайшая ночь в Москве может стать самой теплой для 1 ноября за всю историю наблюдений, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столице ожидается 7–9 градусов тепла. При этом ночь на вторник, 31 октября, также оказалась в числе температурных лидеров – воздух прогрелся на 6 градусов выше климатической нормы.

Таким образом, прошедшая ночь заняла пятое место в списке самых теплых для 31 октября за все время производства наблюдений на метеостанции ВДНХ – с 1949 года.

Минимальная температура воздуха прошедшей ночью составила 6 градусов тепла. С таким показателем она уступила 1961 году (6,4 градуса), 2008 году (7,1 градуса), 1962 году (8,2 градуса) и лидеру списка – 31 октября 1967 года (10,7 градуса).

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в ночь с 30 на 31 октября соответствовала климатической норме мая. В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7–8 градусов.

Текущий октябрь войдет в десятку самых мокрых в Москве за последние 140 лет. Месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметра. Синоптик обратила внимание, что в XXI веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров.

Причиной настолько сырой погоды Позднякова назвала атлантические циклоны, которые постоянно атакуют Европейскую Россию.

В течение месяца в столице отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. При этом закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков.

Сильный туман спрогнозировали в Москве в ночь на 31 октября