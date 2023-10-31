Октябрь в Москве войдет в десятку самых мокрых за 140 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Текущий октябрь войдет в десятку самых мокрых в Москве за последние 140 лет, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметра. Синоптик обратила внимание, что в XXI веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров.

Причиной настолько сырой погоды Позднякова назвала атлантические циклоны, которые постоянно атакуют Европейскую Россию.

В течение месяца в столице отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. При этом закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в ночь с 30 на 31 октября соответствовала климатической норме мая. В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7–8 градусов.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в столице также прогнозируется аномальная теплота: столбики термометров вырастут до 6–8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется сентябрьская погода. По его словам, 1 ноября температура воздуха будет соответствовать температурному режиму конца сентября, что бывает крайне редко.

Сильный туман спрогнозировали в Москве в ночь на 31 октября