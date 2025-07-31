Собянин и Воробьев дали старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

В Москве начали прокладывать тоннель от "Липовой рощи" до станции "Строгино" на будущей Рублево-Архангельской линии метро. Старт работам дали Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Диаметр тоннеля составит 10 метров. Его формирует щит-гигант "Мария". Сами пути пройдут на глубине более 40 метров. Они свяжут московский район Строгино с Красногорском.

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