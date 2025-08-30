Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Октябрь 2025 года объявлен месяцем московской промышленности. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, на сегодняшний день в промышленном секторе столицы работают более 4,5 тысячи предприятий. Ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли заняты свыше 750 тысяч человек – это каждый 10-й работающий житель Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.