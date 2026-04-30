Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице в Москве. Новое пространство расположено напротив Савеловского вокзала и по архитектурной концепции перекликается с ним.

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко работает с 2000 года и хранит 87 произведений живописи и графики. Ранее она размещалась в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.