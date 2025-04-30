Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

В Москве стартовал сезон фонтанов, сообщил Сергей Собянин. По его словам, увидеть их можно на ВДНХ, Манежной площади, а также в Музеоне, у Большого театра и Киевского вокзала.

Мэр рассказал, что запуску предшествовала серьезная подготовка. Например, специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, а также провели монтаж и регулировку оборудования. Проверка прошла уже после заполнения сооружений водой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.