Сергей Собянин рассказал о работе социальных учреждений в майские праздники в своем телеграм-канале.

Мэр сообщил, что в обычном режиме продолжат работу молочно-раздаточные пункты, круглосуточная линия психологической поддержки. Поликлиники перейдут на особый режим работы.

Центры московского долголетия, центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера", а также реабилитационные учреждения будут закрыты с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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