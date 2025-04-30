Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 07:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

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Столичные городские службы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Москвичи смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях.

Например, через телефон и городские службы можно вызвать мастера или врача на дом, передать показания счетчиков, оплатить счета и узнать режим работы парковок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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