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13:30

Экономика

Новости часа: движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году

Новости часа: движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году

Собянин: строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

Новости часа: более 30% индивидуальных предпринимателей в Москве работают в сфере торговли

Собянин: в программу оказания высокотехнологичной медпомощи вошли 45 стационаров Москвы

Новости часа: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Собянин рассказал, как город стимулирует развитие частного предпринимательства

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на наземном транспорте

Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

Новости часа: Москва на 90% заместит импортные лекарства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Спасатели вызволили 20 человек из застрявших на дороге из Териберки в Мурманск машин. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Центробанк надеется, что уже в 2024 году в России появится возможность открывать счета по видеосвязи, без личного присутствия. Такие сроки назвал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.

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