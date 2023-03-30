Новости часа: движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Спасатели вызволили 20 человек из застрявших на дороге из Териберки в Мурманск машин. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Центробанк надеется, что уже в 2024 году в России появится возможность открывать счета по видеосвязи, без личного присутствия. Такие сроки назвал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.