Собянин рассказал, как создаются пять новых станций Троицкой линии метро

Специалисты применяют особый метод при строительстве пяти новых станций Троицкой линии метро. Подробности рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На будущих станциях "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" метростроевцы возводят ограждения, которые удерживают грунт и воду. Метод "стена в грунте" идеально подходит для строительства под землей в мегаполисе. Технология позволяет делать прочные глубокие траншеи в местах плотной застройки и минимизировать шум от работы.

