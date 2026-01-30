Форма поиска по сайту

30 января, 07:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как создаются пять новых станций Троицкой линии метро

Специалисты применяют особый метод при строительстве пяти новых станций Троицкой линии метро. Подробности рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На будущих станциях "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" метростроевцы возводят ограждения, которые удерживают грунт и воду. Метод "стена в грунте" идеально подходит для строительства под землей в мегаполисе. Технология позволяет делать прочные глубокие траншеи в местах плотной застройки и минимизировать шум от работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортметростроительствогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

