Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Количество пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам. Каждый день к сервису обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин.

Платформе МЭШ исполнилось шесть лет. Данный цифровой сервис позволяет родителям и детям отслеживать расписание, оценки, домашнее задание с компьютера или с телефона. Здесь же отражается информация о школьном питании, продленке и кружках.

Учителя прокомментировали работу с МЭШ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.