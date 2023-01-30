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Общество

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

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Количество пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам. Каждый день к сервису обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин.

Платформе МЭШ исполнилось шесть лет. Данный цифровой сервис позволяет родителям и детям отслеживать расписание, оценки, домашнее задание с компьютера или с телефона. Здесь же отражается информация о школьном питании, продленке и кружках.

Учителя прокомментировали работу с МЭШ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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