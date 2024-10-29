Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости появятся в районе Хорошёво-Мневники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2 миллионов "квадратов" недвижимости построят в районе Хорошёво-Мневники до 2035 года, заявил Сергей Собянин.

Сезон проката станционных велосипедов в Москве завершится 31 октября, указал заммэра Максим Ликсутов.

В Москве курсируют 2 100 современных электробусов российского производства. Это информация от Дептранса.

