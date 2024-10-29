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Новости

29 октября, 23:55

Новости

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости появятся в районе Хорошёво-Мневники

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости появятся в районе Хорошёво-Мневники

Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Сборная Москвы стала победителем Национального чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: бывшую промзону Воронцово реорганизуют в 2030 году

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости построят в Хорошёво-Мнёвниках

Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

"Мой район. Новости": в Мнёвниковской пойме построят пешеходный мост

Новости часа: парковаться на улицах Москвы 4 ноября можно будет бесплатно

Собянин: в День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2 миллионов "квадратов" недвижимости построят в районе Хорошёво-Мневники до 2035 года, заявил Сергей Собянин.

Сезон проката станционных велосипедов в Москве завершится 31 октября, указал заммэра Максим Ликсутов.

В Москве курсируют 2 100 современных электробусов российского производства. Это информация от Дептранса.

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