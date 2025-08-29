Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

В ЖК "Прокшино" в Коммунарке 1 сентября откроется новый учебный корпус, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Учебное заведение вошло в состав школы № 109.

Здание разделено на школьный и дошкольный блоки с отдельными входами. Для учеников и педагогов оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, медиатеку, студии звуко- и видеозаписи, арт-мастерскую, школьный театр и планетарий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.