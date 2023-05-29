Новости часа: объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за 7 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за семь лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ГД предложили маркировать контент, который создают с помощью нейросетей. По словам парламентария, количество контента в социальных сетях растет, что может привести к появлению недостоверной информации

Первый московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 1 июня по 2 июля. Об этом сообщили организаторы.