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Новости

16:30

Общество

Новости часа: объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за 7 лет

Новости часа: объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за 7 лет

Собянин: технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве

Новости часа: технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве

Собянин: летний сезон "Спортивных выходных" в Москве стартует 3 июня

Новости часа: летний сезон проекта "Спортивные выходные" начнется 3 июня

Собянин рассказал о благоустройстве территории у кластера "Ломоносов"

Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Собянин сообщил, что 237 социально значимых объектов построили в Москве за 12 лет

Собянин заявил о начале благоустройства территории Московского дворца пионеров

Собянин: больше 120 пунктов вакцинации будут работать на площадках для выгула собак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за семь лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ГД предложили маркировать контент, который создают с помощью нейросетей. По словам парламентария, количество контента в социальных сетях растет, что может привести к появлению недостоверной информации

Первый московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 1 июня по 2 июля. Об этом сообщили организаторы.

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