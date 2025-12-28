28 декабря, 15:15Мэр Москвы
Собянин: более 25 тыс московских волонтеров участвовали в патриотических мероприятиях
Более 25 тысяч столичных волонтеров приняли участие в патриотических мероприятиях в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Добровольцы стали незаменимыми помощниками на городских площадках, около исторических памятников, в концертных залах и на Красной площади. Они помогали собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО, участвовали в патриотических викторинах и мастер-классах.
