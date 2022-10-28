Собянин рассказал о завершении обновления станции Мещерская МЦД-4

В столичном районе Солнцево завершается обновление станции Мещерская, которая станет частью МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Солнцево – один из самых быстрорастущих районов столицы, который нуждается в развитой системе городского транспорта. По этой причине еще до запуска четвертого диаметра там проводят модернизацию станций и транспортной инфраструктуры.

Уже в этом году в Солнцеве появится пригородный вокзал с безопасным переходом через железнодорожные пути. В пассажирском павильоне будут современные кассы, лифты и эскалаторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.