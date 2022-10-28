Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:30

Транспорт

Собянин рассказал о завершении обновления станции Мещерская МЦД-4

Собянин рассказал о завершении обновления станции Мещерская МЦД-4

Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы в 2022 году

Собянин продлил выплаты на лекарства больным муковисцидозом

Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы и обновления поликлиник в 2022 году

Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

Около 50 лыжных секций откроют в Москве в этом году – Собянин

Собянин заявил, что технический запуск БКЛ метро проведут в 2022 году

"Мой район. Навигатор": новые электродепо будут обслуживать БКЛ метро Москвы

Собянин продлил выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках до конца 2023 года

Новости часа: Собянин упростил процедуру назначения детских пособий семьям мобилизованных

В столичном районе Солнцево завершается обновление станции Мещерская, которая станет частью МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Солнцево – один из самых быстрорастущих районов столицы, который нуждается в развитой системе городского транспорта. По этой причине еще до запуска четвертого диаметра там проводят модернизацию станций и транспортной инфраструктуры.

Уже в этом году в Солнцеве появится пригородный вокзал с безопасным переходом через железнодорожные пути. В пассажирском павильоне будут современные кассы, лифты и эскалаторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортМЦДвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика