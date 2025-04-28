Собянин: уличные парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными

В Москве в честь государственных праздников отменят плату за парковку. Бесплатно оставить машину можно будет с 1-го по 3-е мая и с 8-го по 10-е мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Изменения затронут все уличные парковки, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также участки с динамическим тарифом. Платной останется только парковка на стоянках со шлагбаумом. Отмечается, что в праздничные дни в столице становится меньше машин, поэтому загруженность улиц и парковок снижается.

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