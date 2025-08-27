27 августа, 11:00Мэр Москвы
Собянин: 1,6 млн ребят пойдут в детсады, школы и колледжи Москвы в этом году
В новом учебном году столичные школы, детские сады и колледжи примут более 1,6 миллиона детей, написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр уточнил, что 1 сентября за парты сядут порядка 100 тысяч первоклассников.
За лето в Москве отремонтировали более 1,2 тысячи зданий школ и детских садов. При этом свыше 50 учреждений обновили в рамках городской программы реконструкции образовательной инфраструктуры "Моя школа".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.