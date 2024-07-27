В России отмечают День работника торговли

По всей России 27 июля отмечают День работника торговли. Он проходит традиционно в последнюю субботу июля. Праздник довольно молодой – отмечаются с 2013 года. Тем не менее, своим профессиональным только в Москве его считают сотни тысяч человек. С праздником всех причастных поздравил Сергей Собянин. Мэр назвал торговлю кровеносной системой Москвы. Это крупнейшая отрасль столичной экономики, которая меняет город к лучшему и повышает качество жизни москвичей.

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