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Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы проложат новую магистраль

Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы проложат новую магистраль

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На юго-востоке Москвы появится новая магистраль Печатники – Братеево. По словам Сергея Собянина, она поможет улучшить транспортную инфраструктуру промзоны Южный порт и ближайших районов.

Саму промзону активно преображают, так что новая дорога поможет обновленному пространству справиться с большими транспортными нагрузками. Подробнее о том, что изменится после того, как появится новая магистраль – в эфире телеканала Москва 24.

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