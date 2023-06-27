Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы проложат новую магистраль

На юго-востоке Москвы появится новая магистраль Печатники – Братеево. По словам Сергея Собянина, она поможет улучшить транспортную инфраструктуру промзоны Южный порт и ближайших районов.

Саму промзону активно преображают, так что новая дорога поможет обновленному пространству справиться с большими транспортными нагрузками. Подробнее о том, что изменится после того, как появится новая магистраль – в эфире телеканала Москва 24.