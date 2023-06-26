Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сумма инвестиций в основной капитал Москвы за период с 2011 по 2022 год достигла 30 триллионов рублей. За 11 лет этот показатель увеличился в 6,9 раза, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что только в прошлом году инвесторы вложили в город 5,9 триллиона рублей. Среди основных сфер их интересов были транспорт, строительство, наука, IT и другие.

"Во многом инвестиционный интерес растет благодаря городу. Мы поддерживаем инвесторов и предлагаем разные инструменты развития", – подчеркнул Собянин.

Так, в столице созданы специальные интернет-ресурсы для инвесторов, в том числе облегчающие взаимодействие с городскими властями, также компании могут получить консультации, помощь в поиске площадок и прочее.

Кроме того, предоставляемые городом льготные кредит дают предприятиям возможности для расширения производства.

"Каждый вложенный (в предприятия. – Прим. ред.) рубль возвращается городу до 55 рублями в инвестициях в экономику", – добавил градоначальник.

Говоря о важности роста инвестиций, Собянин объяснил, что они способствуют расширению деятельности компаний, увеличению числа рабочих мест, а также повышению уровня зарплат горожан.

Ранее мэр рассказал, что на сегодняшний день больше 140 тысяч человек начали пользоваться платформой Московского инновационного кластера. Последний представляет из себя набор сервисов, помогающих в создании стартапов.

