Более 140 тыс человек пользуются платформой инновационного кластера Москвы – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 140 тысяч человек прошли регистрацию на платформе Московского инновационного кластера (МИК), услуги и сервисы которого открыты для технологических компаний и всех желающих развивать инновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



За время действия проекта поступило около 55 тысяч заявок на поддержку от города, уточнил он.



"Открыта целая линейка сервисов для тех, кто создает стартап. Например, программы по трансформации идей в бизнес и привлечению инвестиций, занятия по охране авторского права", – отметил мэр.

По словам градоначальника, в "Академии инноваторов" москвичам помогут создать технологический бизнес с нуля. Жители столицы смогут сформировать бизнес-модель, проанализировать аудиторию, зарегистрировать юридическое лицо и выйти на первые продажи.



"Так, слушатель "Академии", студент Сеченовского университета Казим Озден смог протестировать свое изобретение – сенсор для контроля кислотности полости рта. Устройство позволяет оптимизировать лечение рефлюксной болезни и предотвратить осложнения", – привел пример Собянин.

Также он обратил внимание на программу "Венчурная академия", которую окончил Артем Андросов. Он вложил 94 миллиона рублей в компанию FitStars.

Всего на платформе существует 19 сервисов, которые предполагают поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций по всей стране, заключил мэр Москвы.



Ранее стало известно, что Московский инновационный кластер (МИК) и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о развитии инфраструктуры для квантовых коммуникаций на базе кластера "Ломоносов". При этом в рамках соглашения на базе кластера появится лаборатория для исследования нейрофизиологических возможностей работников на производстве.

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