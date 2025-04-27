Сергей Собянин рассказал о достижениях проекта "Серебряное наставничество"

Московскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось два года – об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Идея проекта в том, чтобы горожане старшего возраста из центров московского долголетия становились наставниками для детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отметил мэр, наставники и ребята вместе занимаются спортом и творчеством, участвуют в волонтерских акциях, посещают музеи, выставки и экскурсии. Также наставники помогают школьникам с уроками и профориентацией, а подростки в ответ обучают старших пользоваться гаджетами и соцсетями.

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