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27 апреля, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о достижениях проекта "Серебряное наставничество"

Сергей Собянин рассказал о достижениях проекта "Серебряное наставничество"

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Московскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось два года – об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Идея проекта в том, чтобы горожане старшего возраста из центров московского долголетия становились наставниками для детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отметил мэр, наставники и ребята вместе занимаются спортом и творчеством, участвуют в волонтерских акциях, посещают музеи, выставки и экскурсии. Также наставники помогают школьникам с уроками и профориентацией, а подростки в ответ обучают старших пользоваться гаджетами и соцсетями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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