Собянин: еще один дом по реновации передали под заселение в Рязанском районе

Еще одну новостройку по реновации передали под заселение в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Новый дом расположен на улице Михайлова, 15. В новостройке 161 квартира. Выполнена улучшенная отделка квартир и мест общего пользования. Внешние стены жилого здания облицованы фасадным кирпичом темно-бежевого и коричневого цветов. Жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту.

Туда переедут 119 семей. Это жильцы дома по улице Коновалова.