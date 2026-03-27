Путин и Собянин дали старт строительству нового Национального центра "Россия"

Владмимр Путин и Сергей Собянин дали старт строительству Национального центра "Россия" на Краснопресненской набережной. В будущем в центре одновременно смогут находиться до 20 тысяч человек, а на гигантском экране будут транслировать национальную символику и тематические инсталляции.

Кроме выставочных площадей в пространстве появятся концертный зал-трансформер на 3,5 тысячи мест, медиа- и пресс-центры, а продолжением центра станет ландшафтный парк площадью 4 гектара.

