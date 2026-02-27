Собянин: более 250 жителей Можайского района переедут в новое жилье по реновации

Эту весну жильцы двух старых пятиэтажек в Можайском районе встретят в новом доме. Его построили по программе реновации. Более 250 человек готовятся к переезду в квартиры с уже готовым ремонтом. Ключи от одной из них новоселам вручил лично Сергей Собянин.

Новый жилой комплекс построили по индивидуальному проекту на улице Говорова. От прежнего дома новоселов до новостройки всего 50 метров. В 5 минутах ходьбы находится станция Сетунь МЦД-1, а также школы, детские сады, поликлиника, торговые центры и парк "Дубки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.