27 февраля, 22:15

Собянин: более 250 жителей Можайского района переедут в новое жилье по реновации

Собянин: школа № 1400 откроется после реконструкции 1 сентября

Собянин: 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

Собянин: школы и детсады строят на месте бывшей промзоны Огородный Проезд

Собянин рассказал о системной поддержке некоммерческих организаций в Москве

Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА на подлете к Москве

"Новости дня": в Коммунарке открыли прямой выезд на крупную магистраль

Сергей Собянин вручил Владимиру Ресину знак "Почетный гражданин города Москвы"

Эту весну жильцы двух старых пятиэтажек в Можайском районе встретят в новом доме. Его построили по программе реновации. Более 250 человек готовятся к переезду в квартиры с уже готовым ремонтом. Ключи от одной из них новоселам вручил лично Сергей Собянин.

Новый жилой комплекс построили по индивидуальному проекту на улице Говорова. От прежнего дома новоселов до новостройки всего 50 метров. В 5 минутах ходьбы находится станция Сетунь МЦД-1, а также школы, детские сады, поликлиника, торговые центры и парк "Дубки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородреновациявидеоМария АнтроповаЕкатерина Ефимцева

