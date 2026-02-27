Собянин: школа № 1400 откроется после реконструкции 1 сентября

На Можайском шоссе идет реконструкция школы № 1400. Как рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин, она рассчитана больше чем на 800 учеников. Открыть школу планируют к 1 сентября.

В настоящее время практически в полном объеме выполнена замена всех инженерных коммуникаций, слаботочных систем, пожарной безопасности и водоотведения. Работы по укладке чистового плиточного и напольного покрытия завершены на 99%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.