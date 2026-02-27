27 февраля, 15:15Мэр Москвы
Собянин: более 250 жителей Можайского района переедут в новое жилье по реновации
Более 250 жителей Можайского района Москвы переедут в новый жилой комплекс по программе реновации. Сергей Собянин проверил условия жилья и качество отделки в новостройках.
ЖК подключен к индивидуальному тепловому пункту. Входные группы дома оформлены витражами. На нежилом первом этаже здания расположены помещения под магазины и предприятия сферы услуг.
