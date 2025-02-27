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Новости

Новости

27 февраля, 19:45

Мэр Москвы

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

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27 февраля мир отмечает Всемирный день НКО, посвященный деятельности некоммерческих социально ориентированных организаций. В Москве насчитывается более 30 тысяч НКО, из которых около 10 тысяч занимаются социальной помощью. Сергей Собянин отметил, что Москва активно поддерживает эти организации, предоставляя им удобные помещения и выделяя гранты.

В Москве также действует сеть коворкинг-центров для НКО, где можно бесплатно арендовать помещения, получить консультации и другие ресурсы для реализации социальных программ. Помимо этого, через портал mos.ru москвичи могут помочь 97 столичным благотворительным фондам, направив средства на нужды подопечных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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