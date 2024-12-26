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26 декабря, 07:15

Новости

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь

Новости часа: время ожидания приема врача в Москве сократилось с 30 минут до 7

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Собянин освободил Торсунова от должности главы департамента столичного ЖКХ

Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Собянин анонсировал включение в программу реновации в Москве дома с 9-ю и 12-ю этажами

Сергей Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Более тысячи школьных зданий будут построены и отремонтированы в Москве до 2030 года. Еще раньше в столице сформируют новый каркас стационарной помощи. Об этом Сергей Собянин сообщил во время выступления с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

Чтобы прогнозировать будущее, по мнению мэра Москвы, важно увидеть, что уже сделано, и понять, какие вызовы стоят перед городом на ближайшие годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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