Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Более тысячи школьных зданий будут построены и отремонтированы в Москве до 2030 года. Еще раньше в столице сформируют новый каркас стационарной помощи. Об этом Сергей Собянин сообщил во время выступления с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

Чтобы прогнозировать будущее, по мнению мэра Москвы, важно увидеть, что уже сделано, и понять, какие вызовы стоят перед городом на ближайшие годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.