Собянин рассказал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа беспилотники, которые держали курс на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Позднее Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках. Средства ПВО сработали в окрестностях Подольска и Раменского городского округа. Разрушений и пострадавших также нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.