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26 ноября, 09:15

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Собянин рассказал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву

Собянин рассказал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву

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Силы противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа беспилотники, которые держали курс на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Позднее Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках. Средства ПВО сработали в окрестностях Подольска и Раменского городского округа. Разрушений и пострадавших также нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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