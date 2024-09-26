Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 07:45

Новости

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Новости часа: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием

Сергей Собянин утвердил программу комплексного развития территорий на северо-востоке и юге Москвы. Она опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник уточнил, что принято решение о строительстве в СВАО новых жилых домов, гостиницы, подстанции скорой помощи и других объектов. Также одобрены планы по созданию более четырех тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, инвесторы возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки в Краснопахорском районе ТиНАО и многофункциональный бизнес-центр в районе Фили-Давыдково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика