Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Сергей Собянин утвердил программу комплексного развития территорий на северо-востоке и юге Москвы. Она опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник уточнил, что принято решение о строительстве в СВАО новых жилых домов, гостиницы, подстанции скорой помощи и других объектов. Также одобрены планы по созданию более четырех тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, инвесторы возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки в Краснопахорском районе ТиНАО и многофункциональный бизнес-центр в районе Фили-Давыдково.

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