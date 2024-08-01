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01 августа, 12:08

Политика

Матвиенко призвала приравнять коррупцию в сфере незаконной миграции к тяжким преступлениям

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Коррупция в сфере незаконной миграции должна приравниваться к самым тяжким преступлениям. На это указала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, именно незаконная миграция формирует негативный фон вокруг РФ. Она призвала бороться с этим явлением, уточнив, что законы в этой сфере сейчас плохо работают, так как многие нарушители их умудряются обходить. В связи с этим Матвиенко заявила о необходимости улучшения миграционного законодательства.

"Мы будем продолжать эту работу, и она уже идет активно, избегая, еще раз подчеркну, избыточной эмоциональности, избыточной радикализации при обсуждении, это наносит вред. Мы не можем пойти по пути запретительной миграции", – подчеркнула председатель Совфеда.

Как утверждает Матвиенко, совершенствование закона будет осуществляться вместе с теми коллегами, чьи страны направляют мигрантов в Россию.

Депутаты ГД уже готовят законопроект об отнесении к числу особо тяжких преступлений, вплоть до пожизненного заключения, организацию незаконной миграции. В частности, возможна также конфискация имущества.

Кроме того, депутаты предложили дополнить УК РФ отягчающим обстоятельством, если преступник был иностранцем и находился в РФ незаконно.

Парламентарии обсудят и другие вопросы в сфере принудительного выдворения иностранцев, не имеющих законных оснований находиться на территории страны. В их числе – законопроект об обязательном условии получения российского гражданства для иностранцев, что позволит им сразу же встать на воинский учет.

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