Капремонт начался в центре госуслуг "Мои документы" районе Бирюлево Восточное

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В центре госуслуг "Мои документы" на улице Загорьевской района Бирюлево Восточное начался капитальный ремонт, передает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого замруководителя департамента капитального ремонта Алексея Васютина.

По его словам, центр госуслуг находится в отдельно стоящем двухэтажном здании 1987 года постройки. Помещения офиса находились в неудовлетворительном состоянии, в некоторых местах на отделке имелись потертости.

"Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения требовали частичной замены, а системы водоотведения и вентиляции – модернизации. Здание необходимо было приспособить для нужд маломобильных групп населения", – сказал Васютин.

Сейчас специалисты демонтируют старую отделку, а также инженерные системы. Будет проведено зонирование помещений, а после специалисты приступят к ремонту инженерных систем, отделочным работам, монтажу дверных и оконных блоков.

Планируется, что на первом этаже обустроят входную зону с ресепшеном, кофе-аппаратом, терминалами, фотокабиной, пунктом буккроссинга и местом для самообслуживания. В здании появятся комфортные зоны ожидания, детский игровой уголок и комната матери и ребенка, административные кабинеты для сотрудников центра и прочее. Для граждан оборудуют пять зон с 65 окнами для приема заявителей и расширенное окно для маломобильных граждан.

В подвальном помещении в ходе капремонта организуют архивы для центра и отдела по вопросам миграции и обустроят другие служебные и подсобные помещения.

"На полу и стенах разместят специальные индикаторы и мнемосхемы для незрячих и слабовидящих. Они будут указывать путь от входа до ресепшена, затем к окну приема и назад. Помимо этого, сделают специальную уборную с кнопкой вызова сотрудников в случае нештатных ситуаций", – добавил Васютин.

Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2025 года.

Сотрудники офисов "Мои документы" на протяжении 10 лет соблюдают московский стандарт оказания госуслуг. Критерии московского стандарта были разработаны жителями города. Так, в них входят следующие правила: "Выслушать. Услышать. Помочь", "Беречь время клиента", "Доступность и удобство" и "Дружелюбие и приветливость". В 2017 году к московскому стандарту добавили правило искреннего сервиса.