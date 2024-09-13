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13 сентября, 08:30

Мэр Москвы

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сотрудники офисов "Мои документы" на протяжении 10 лет соблюдают московский стандарт оказания госуслуг. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Критерии московского стандарта были разработаны жителями города, которые задали высокую планку. Так, в них входят следующие правила: "Выслушать. Услышать. Помочь", "Беречь время клиента", "Доступность и удобство" и "Дружелюбие и приветливость".

В 2017 году к московскому стандарту добавили правило искреннего сервиса, то есть к каждому посетителю сотрудники офисов "Мои Документы" должны находить подход.

"Администраторы центров госуслуг также помогают горожанам в столичных медучреждениях", – уточнил мэр, добавив, что они также создают атмосферу и на городских мероприятиях. Так, на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе они помогали посетителям и проводили экскурсии по экспозициям.

Всего во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров работают около 419 специалистов центров госуслуг. Администраторы центров госуслуг в городских медучреждениях помогают сформировать доверительные отношения между пациентами и медицинской системой.

В обязанности специалистов входят регистрация пациентов, консультация сопровождающих по немедицинским вопросам, организация встреч с врачами и помощь посетителям в разрешении нестандартных ситуаций, отметила ранее заммэра Анастасия Ракова.

Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

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