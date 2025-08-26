Собянин: программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой

Программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой, заявил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

По словам мэра, жилищный фонд Москвы должен постоянно обновляться. Для этого, заканчивая основную программу реновации до 2032 года, необходимо создавать почву для перехода к другим сериям домов, в том числе девятиэтажным.

Сергей Собянин также уточнил, что по программе реновации люди получают жилье в тех же районах, где они живут. При этом по стоимости оно на 30–40% дороже, чем их старые квартиры.

