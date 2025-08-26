Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой

Собянин: программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой

Собянин: город реализует спортивные проекты, предложенные москвичами

Собянин: занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе

Собянин: жилищный фонд Москвы должен постоянно обновляться

Собянин: 70% москвичей ежедневно ездят на общественном транспорте

Собянин: полностью обновили здание детско-взрослой поликлиники в районе Северном

Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северном

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: полностью обновили здание детско-взрослой поликлиники в районе Северном

Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северном

Программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой, заявил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

По словам мэра, жилищный фонд Москвы должен постоянно обновляться. Для этого, заканчивая основную программу реновации до 2032 года, необходимо создавать почву для перехода к другим сериям домов, в том числе девятиэтажным.

Сергей Собянин также уточнил, что по программе реновации люди получают жилье в тех же районах, где они живут. При этом по стоимости оно на 30–40% дороже, чем их старые квартиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика