Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Тоннелепроходческий комплекс "София" построит левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". По словам мэра, это непростая задача, поскольку работы будут вестись в сложных геологических условиях.

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