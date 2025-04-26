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26 апреля, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин рассказал об уникальном пункте управления в Московском авиацентре

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Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Буянова

Сергей Собянин: летняя навигация начинается на Москве-реке

Стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Тоннелепроходческий комплекс "София" построит левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". По словам мэра, это непростая задача, поскольку работы будут вестись в сложных геологических условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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