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Новости

26 января, 20:00

Общество

Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Мэр Москвы сообщил о планах модернизации детских школ искусств

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число электробусов в Москве до конца 2024 года увеличится в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 10 зданий конечных станций автобусов и электробусов откроют в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Мосгортранс.

В столице прошел фестиваль трудовых династий. О мероприятии рассказала Московская федерация профсоюзов.

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