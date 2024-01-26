Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число электробусов в Москве до конца 2024 года увеличится в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 10 зданий конечных станций автобусов и электробусов откроют в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Мосгортранс.

В столице прошел фестиваль трудовых династий. О мероприятии рассказала Московская федерация профсоюзов.