Собянин сообщил о готовности Москвы к предстоящей зиме

Москва готова к предстоящей зиме. Об этом заявил Сергей Собянин.

Сейчас в столице на полную уборку после снегопада тратят от 3 до 5 дней. В расчистке задействуют 10 тысяч единиц специализированной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.