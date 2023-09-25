Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

До 2026 года город закупит не менее 500 новых вагонов поезда "Москва-2020". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Впервые современные составы вышли на линии три года назад. На данный момент в столичном метро ходит более тысячи современных вагонов. Ими уже укомплектован парк БКЛ и Кольцевой линии метро.

Какие преимущества есть у модели "Москва–2020"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.