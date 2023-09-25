Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 13:15

Транспорт

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

До 2026 года город закупит не менее 500 новых вагонов поезда "Москва-2020". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Впервые современные составы вышли на линии три года назад. На данный момент в столичном метро ходит более тысячи современных вагонов. Ими уже укомплектован парк БКЛ и Кольцевой линии метро.

Какие преимущества есть у модели "Москва–2020"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика